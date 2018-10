Jerry Afriyie: eisen Jenny Douwes in RTL Late Night ’wit privilege’

De activist was heel verbaasd dat de redactie van Late Night überhaupt overwoog om de eisen van Douwes in te willigen. „Ik verbaasde mij erover dat men haar verzoek serieus in overweging nam. Immers, als je niet in gesprek wil aan tafel, dan hoor je niet aan tafel”, schrijft hij.

Het irriteerde Afriyie dat de redacteur het hem meer verweet dat hij sprak over een ’wit privilege’ dan het feit dat Douwes nieuwe voorwaarden aan het gesprek verbond. „Op de vraag waaróm Jenny D. niet met mij aan tafel wilde, antwoordde de redacteur na aandringen: ’Ze zegt dat het een lange dag bij de rechtbank was. Ze heeft hoofdpijn en wil niet in discussie.’ Later aan tafel zou Jenny aan heel Nederland mededelen dat ze niet in gesprek gaat met een terrorist.” De redactie had volgens Afriyie eerder een „gelijkwaardig gesprek” beloofd.

Taak- en celstraffen

Volgens Afriyie was het eerste contact met de redactie een week voor de uitzending. Dit is in tegenspraak met de uitleg van Late Night dat de redactie „al maanden” met de voorbereidingen voor het gesprek bezig was geweest. Verder ergerde Jerry Afriyie zich eraan dat presentator Twan Huys hem doorlopend „Jeffrey” noemde.

Jenny Douwes en haar advocaat Wim Anker claimen dat zij van tevoren hadden bedongen vooral niet over Zwarte Piet in debat te willen. Douwes is het boegbeeld geworden van het initiatief van 34 Friezen om op de dag van de intocht van Sinterklaas in Dokkum de snelweg te blokkeren. Op deze manier wilden zij voorkomen dat legale anti-pietdemonstranten naar de stad konden reizen om hun ongenoegen over de zwarte pieten kenbaar te maken. Het Openbaar Ministerie heeft taak- en celstraffen geëist voor het bezetten van de snelweg. Het OM noemt de actie levensgevaarlijk en verwijt de Friezen dat zij de demonstranten de vrijheid van meningsuiting hebben ontnomen.

Het gesprek bij RTL Late Night, ruim een week geleden, ontspoorde toen Twan Huys toch Afriyie aan tafel vroeg om een gesprek met Douwes te voeren. Dit weigerde Douwes.