Piet Paulusma dinsdag weer op tv na weekje rust

En daar heeft Piet veel zin in. „Dat heeft toch wel energie, dat werk van ons. Ik heb een weekje rustig aan gedaan, daar had ik nog niet echt de tijd voor gehad.”

De weerman moest vanwege een verstopping in zijn dikke darm twee keer onder het mes. Half september werd hij voor het laatst geopereerd. „Ik hoef me geen zorgen te maken om mijn gezondheid, dus dan doe ik het niet. Ik ben wel echt geschrokken. Ik ben het niet gewend om de ene avond lekker buiten te zitten en dan in een ziekenhuis te liggen.”

Gelukkig is zijn dochter Martsje meer dan bereid om haar vader te vervangen bij SBS6. Vader Piet ziet het wel zitten dat zij vaker op zijn plek verschijnt, al moet hij dat nog met de zender overleggen. „Je moet natuurlijk naar je eigen lichaam luisteren. Als het aan mij ligt, mag ze wel eens vaker invallen”, zo vertelt hij aan Shownieuws.