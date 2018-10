Nadia Palesa getrouwd... en zwanger

Ondanks dat Nadia zich moest haasten voor het huwelijk, is het een ontspannen bruiloft geworden. Ⓒ Tom Cornelissen/To The Moon Weddings

PowNed-reporter NADIA PALESA (37) is in hartje Parijs in het huwelijksbootje gestapt met de 39-jarige Franse ondernemer MICHAEL SCHOR. In de meest letterlijke zin, want de trouwpartij vond plaats op een romantisch aangeklede boot, Les Jardins du Pont Neuf.