Rechter geeft BARBIE kinderen nog niet terug!

De rechter heeft gisteren bepaald dat de kinderen van Samantha de Jong – die momenteel verblijft in Castle Craig Hospital in Schotland, de kliniek waar ze werkt aan haar herstel – het komende halfjaar opnieuw onder het gezag van hun vader vallen. De Haagse realityster deed dit jaar drie keer een zelfmoordpoging en raakte uit balans door het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen. Ⓒ René Oudshoorn

Dit jaar was nog maar nauwelijks begonnen toen realityster SAMANTHA DE JONG, ofwel BARBIE, een wanhoopsdaad beging. In de zomer was er een nieuw incident, wat haar de zorg voor haar twee kinderen kostte. En die krijgt ze voorlopig ook nog niet terug...