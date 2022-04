Justin Bieber en Dan + Shay aangeklaagd voor plagiaat

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Justin Bieber en countryduo Dan + Shay worden beschuldigd van plagiaat. De drie zouden voor het nummer 10,000 Hours een deel van de muziek geleend hebben uit het nummer The First Time Baby Is a Holiday uit 1980, schrijft The Wrap op basis van de rechtbankdocumenten.