Vervolg op Wonder Woman uitgesteld

Studio Warner Bros en hoofdrolspeelster Gal Gadot verklaarden maandag dat de film aan het begin van de zomer uitkomt, omdat dat ook een succesvolle tijd bleek voor de eerste Wonder Woman in 2017. „Dus toen we een kans zagen om gebruik te maken van een veranderende concurrentie, hebben we die gepakt”, aldus de studio. „Deze film komt precies terecht waar die hoort.”

Wonder Woman 1984, zoals de sequel gaat heten, komt uit op 5 juni en neemt in de filmplanning van Warner de plek in van Six Billion Dollar Man, die daarmee helemaal van het schema verdwijnt. De film van Mark Wahlberg heeft productieproblemen: in mei stapte de beoogde regisseur op en er is nog geen vervanger gevonden voor de film, gebaseerd op een televisieserie uit de jaren zeventig.