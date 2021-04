Gordon afgevoerd met ambulance

Entertainment

Beau slaat flater: vraagt Frans Bauer naar overleden vader

Ruim 1,4 miljoen mensen zagen vrijdagavond Beau van Erven Dorens de fout ingaan in zijn talkshow. Van Erven Dorens vroeg tot twee keer toe aan zijn tafelgast Frans Bauer of zijn vader al gevaccineerd was, waarop Bauer enigszins ongemakkelijk antwoordde dat zijn vader is overleden.