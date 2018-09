Gerard Joling klaar om op dieet te gaan

In een split-picture laat Joling een foto van zichzelf nu, met ijs, en een foto van een aantal jaren geleden zien, toen hij nog net wat strakker in zijn vel zat. De 57-jarige zanger beweert graag zijn oude figuurtje terug te willen. Met de hashtag #afvaltips roept Joling om hulp. Fans reageren vooral met succeswensen en tips, maar één fan is het er niet mee eens: „Schei toch uit je bent al 57 jr.”

Hopelijk verliest hij snel die extra kilo’s en eindigt hij niet zoals de titel van zijn nieuwe programma doet vermoeden Geer & Goor: zwaar gebouwd.

Zojuist maar weer gesport, wil toch graag weer mijn oude figuurtje terug! Mijn laatste ijsje voorlopig genomen ! Zo was het maar zo is het! #gerardjoling #afvaltips #jojo

