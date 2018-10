Diederik ergert zich soms aan Matthijs van Nieuwkerk

„Mensen hebben vaak negatieve associaties. ’Dit ga ik niet snappen, dit doet me denken aan vroeger, aan die nare docent, aan examenstress, ik ben altijd zo dom...’”, legt Diederik uit in het AD. Hij noemt het „vrij uniek” dat je over bètawetenschap „op een trotse manier kunt zeggen dat je er niets van weet.” „Matthijs van Nieuwkerk doet dat af en toe. Hij maakt opmerkingen als ’ik ben ook maar een eenvoudige schoenlapper’ of ’we hebben niet allemaal jouw hersenen’. Het is goedbedoeld, maar voor mij fucking irritant.”

„Ik wil juist dat mensen pas ná mijn gesprek concluderen of ze iets begrijpen of niet, en niet vooraf”, verklaart Diederik. „Ik probeer dus eerst op hetzelfde niveau te komen als mijn publiek, en niet over te komen als die onbegrijpelijke natuurkundige. Ik stel me voor, kijk iedereen echt even aan, en zeg dan meestal dat wetenschappers gewoon achter rare dingen willen komen. Wat helpt is dat ik enthousiast ben, dat werkt aanstekelijk.”

Vetgelukkig?!

De tv-wetenschapper, die zichzelf omschrijft als een ’bèta-nerd’, is dinsdagavond voor het eerst te zien in de NTR-serie Vetgelukkig?!. Daarin had hij „met alle vormen van genoegen” diëten wetenschappelijk afgebrand, maar daar was te weinig tijd voor. Wel hoopt Diederik, die op zijn veertiende voor het eerst een dieet probeerde, wat over „die onzin dingen” te kunnen vertellen.

„Van dogma’s word ik bijvoorbeeld recalcitrant. Koolhydraten zijn de duivel, brood is dodelijk, alle E-nummers zijn slecht... terwijl E948 gewoon voor zuurstof staat. Nou, zuurstof is echt top hoor, dat zou ik elke dag aan je dieet toevoegen!”