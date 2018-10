Colter geniet van dochter na einde Luke Cage

„Er gaat een deur dicht, maar er is een andere opengegaan met de geboorte van mijn tweede dochter deze week”, schreef de acteur bij een foto waarop de kleine naast hem ligt te slapen. „Ik heb een hoop fantastische herinneringen gemaakt, en daar komen er nog meer bij. Altijd voorwaarts.”

Mike deelde wel nog zijn gedachten over de serie, één van de eersten met een Afro-Amerikaanse superheld. „Luke Cage stond voor meer dan alleen entertainment. Het droeg bij aan de maatschappelijke discussie en liet kijkers nadenken over de heersende norm. We hebben een alledaagse held laten zien, eentje met zwakke kanten, kracht en alles daartussen. Ik ben Marvel en Netflix eeuwig dankbaar dat ik zo’n personage mocht spelen, en ik bedankt de geweldige fans.”

Afgelopen week werd bekend dat er geen nieuwe seizoenen komen van de Marvel-series Luke Cage en Iron Fist.