Rosie O’Donnell verloofd met jongere vriendin

„Dit is iets voor op de lange termijn. We zijn het erover eens dat dat het beste is”, zei Rosie over de bruiloft. Ze was eerder getrouwd met Michelle Rounds, met wie ze de nu vijfjarige Dakota adopteerde. De vrouwen gingen in 2014 uit elkaar, maar vochten twee jaar lang over geld en het gezag over hun dochter. Toen alles rond was, verkondigde Rosie bij het verlaten van de rechtbank dat ze nooit meer zou trouwen.

Veterane en bokser Elizabeth Rooney deed Rosie van gedachten veranderen. Rooney, met wie O’Donnell sinds 2017 een relatie heeft, is volgens de comédienne „een geweldige vrouw.” „Zij woont in Boston en ik in New York. Het is een langeafstandrelatie, maar het is geweldig.” Volgens Rosie is Elizabeth „echt mijn gelijke” en „een ongelooflijke jonge vrouw.”

Leeftijdsverschil

Rosie steekt geregeld de draak met het leeftijdsverschil van 23 jaar. „Ik zeg steeds tegen haar dat ik te oud ben, maar daar lijkt ze niets om te geven. Dan zegt ze: ik zat in het leger! Ik heb mijn leven elke dag op het spel gezet en dan denk jij dat ik niet weet met wie ik wil daten?”

Volgens Rosie wordt Elizabeth geregeld aangezien voor de twintigjarige dochter van de comédienne, Chelsea. „Veel mensen zeggen: wat ziet Chelsea er geweldig uit! En dan zeg ik: dat is Chelsea niet. Dat is mijn aanstaande.” Hoewel haar verloofde geen punt maakt van het leeftijdsverschil, doet Rosie dat zelf soms wel. „Ik was al te zien in Star Search toen zij werd geboren.”