Guy Van Sande moet voor rechter verschijnen

De 55-jarige Van Sande is al langer verwikkeld in de zaak. In 2016 werd hij gearresteerd toen zijn naam opdook in een lopend onderzoek naar kinderporno. De feiten speelden zich af in een dubieuze chatroom waar kinderporno werd uitgewisseld. Van Sande werd na verhoor onder voorwaarden vrijgelaten.

Begin deze maand bekende Van Sande dat hij de chatroom had bezocht maar ontkende hij dat hij zelf actief had bijgedragen aan de productie en verspreiding van kinderporno. Zijn advocaat vroeg om opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden, omdat Van Sande door de media-aandacht in Vlaanderen al voldoende gestraft zou zijn. Daar gaat de raadkamer nu niet in mee. De acteur zal zich dus persoonlijk moeten verantwoorden voor de rechter.

Van Sande is in Nederland vooral bekend van zijn rol als Tom Segers in de serie Zone Stad, die bij de NPO werd uitgezonden onder de naam Politie Antwerpen. Daarnaast had hij een rol in Flikken.

Wanneer de zaak door de strafrechter wordt behandeld, is nog niet bekend.