Michael Boogerd neemt tv-bokswedstrijd bloedserieus

„Ik neem dit heel serieus”, aldus Boogerd, die er al heel wat trainingsuurtjes op heeft zitten. „Heel wat anders dan The Big Escape waaraan ik ook heb meegedaan. Dat was gescript, nep. Dit is écht. Maar ik moet zeggen: het is loodzwaar! En die eerste klap die ik kreeg, die was ook echt wel...”

Boogerd wordt getraind door oud-bokser en voormalig Nederlands kampioen Don Diego Poeder. Volgens hem heeft de wielrenner „best wel aanleg” voor boksen. „Conditioneel is hij natuurlijk beresterk, maar ook het stoten zelf gaat hem goed af. Al moet hij uiteindelijk niet alleen volgens de regels gaan boksen, maar zijn eigen interpretatie daaraan geven.

„Wat zijn sterke punten zijn? Dat ga ik niet zeggen”, aldus Poeder, die de tegenstander niet wijzer wil maken. „Dat is nergens voor nodig. Nogmaals: we nemen dit echt heel serieus.”

Met Boxing Stars doen in totaal 24 min of meer bekende Nederlanders mee. Het programma, dat gepresenteerd wordt door Ruben Nicolai en Olcay Gulsen, is vanaf volgende week woensdag op RTL 5 te zien.