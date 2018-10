RTL blijft achter Twan Huys staan

„Wij zien de cijfers van RTL Late Night met Twan Huys ook. Een deel van de kritiek en de observaties zijn terecht”, vindt de zegsvrouw. „We zijn acht weken bezig en we gaan het programma niet afrekenen op zo’n korte looptijd. Dat neemt niet weg dat niemand tevreden is met een dip onder de 200.000 kijkers. Dat moet beter. We werken er gezamenlijk hard aan om de weg omhoog te vinden, Twan in de eerste plaats. Hij heeft ons vertrouwen en onze steun. Het beter maken van het programma is onze focus.”

Huys begon begin september aan zijn Late Night-avontuur. De eerste week kon hij nog redelijke cijfers noteren, met gemiddeld een half miljoen kijkers. Na de tweede week daalden de cijfers steeds harder en haalde Huys vaker niet dan wel de lijst van best bekeken programma’s van de dag. Maandag werd een nieuw laagterecord neergezet toen er nog slechts 188.000 mensen afstemden op de show van Huys.

Humberto

Met Huys als host wilde RTL het programma weer uit het slop halen nadat de kijkcijfers bij voorganger Humberto Tan drastisch waren gedaald. Tan, die in zijn hoogtijdagen bijna twee miljoen kijkers wist te boeien, moest daarom deze zomer het Late Night-schip verlaten. Toch deed hij het in zijn laatste maanden gemiddeld beter dan Huys de afgelopen weken.

Eerder deze maand veerden de kijkcijfers overigens nog op toen een gesprek over de Zwarte Pieten-discussie ontspoorde. Jenny Douwes, het boegbeeld van de blokkeeractie op de dag van de sinterklaasintocht van vorig jaar, werd live op tv aan tafel gezet met anti-zwartepietactivist Jerry Afriyie, wat niet was afgesproken. Het tafereel leidde tot veel discussie op sociale media.