Jongste broer Henny Huisman overleden

Dat vertellen Jordy en Sander, oftewel Kris Kross Amsterdam, aan Shownieuws. De twee jongens troffen hun vader dood aan in de keuken. „Ze zijn nu aan het uitzoeken wat het geweest zou kunnen zijn. Het is wel een natuurlijke dood.”

Volgens de jongens is de klap hard aagenkomen. „We zijn een hele hechte familie. Henny was als tweede ter plaatse. Hij was ook helemaal in shock. Zijn jongste broertje die er niet meer is, dat klopt niet, dat hoort niet. Onze oma is negenentachtig, die verliest haar kind, dat is de grootste nachtmerrie die je je maar kunt voorstellen als ouder.”