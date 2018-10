Hitformatie Ch!pz weer bij elkaar

Met nummer 1-hits als 1001 Arabian Nights, One, Two, Three! en Cowboy was Ch!pz tussen 2003 en 2005 niet uit de Nederlandse hitparade weg te denken. In 2010 kwam er echter een einde aan de popgroep, maar Rach-L, C!lla, Peter en Kev!n hebben het nooit als een definitief afscheid gezien. „We vonden het wel fijn om ieder onze eigen weg te gaan”, vertelt de band aan RTL Boulevard. „We hadden alleen niet het gevoel dat we alles eruit hadden gehaald en hebben nooit een afscheidstour gedaan.”

Het idee om weer bij elkaar te komen ontstond volgens Kev!n na een uit de hand gelopen grap. „Een paar dagen voor de nationale grappendag plaatste ik een bericht op Facebook, waarin stond dat we op 1 april in de Ziggo Dome zouden optreden. We kregen direct allerlei leuke reacties en zelfs de media gingen er met het nieuws vandoor. Vervolgens heb ik een app-groep aangemaakt en zijn we gaan praten met allerlei partijen en hebben we aangegeven dat we zin hebben om weer bij elkaar te komen.”

Het is vooralsnog niet bekend of Ch!pz ook nieuwe muziek gaat uitbrengen. „We komen echt met de gouwe ouwe hits terug, die iedereen kent.”