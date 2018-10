Eva Jinek praat alweer tegen televisie

Televisie is volgens Eva ver weg als je net een baby hebt gekregen. „Dat had ik niet gedacht. Tijdens mijn zwangerschap had ik dat helemaal niet, ik heb ook tot en met mijn achtste maand de talkshow gepresenteerd. Maar ik blijk net zo clichématig, ik denk nu soms ook bij het nieuws: waar hébben we het over? Dat wordt trouwens al wel minder.”

Eva ziet nu ook haar eigen programma meer in perspectief. „Ik ben natuurlijk niet verheven boven de clichés, maar ik heb nou eenmaal een niet-aflatende ambitie”, zegt ze. „Ik heb nooit gedacht: ik doe die latenightshow een paar jaar, het is just a job, zo denk ik niet. Dat is niet veranderd sinds de baby, maar dat wát ik doe, dat zie ik meer in perspectief. Het is maar een televisieprogramma, niet een heel bestaan.”

Met de anderhalve maand oude Pax gaat het ondertussen hartstikke goed. „Hij is een beauty. Ontzettend mooi en lief en makkelijk, ik kan niet anders zeggen. Ik denk nog weleens: is dit echt?”