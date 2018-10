Prins Frederik moedigt Deense Invictus-gangers aan

Ⓒ AP

Kroonprins Frederik is naar Australië gevlogen om zijn landgenoten die deelnemen aan de Invictus Games aan te moedigen. De Deense kroonprins zat dinsdag op de tribune bij het zwemmen. Frederik is al een paar dagen in Sydney, waar de vierde editie van de mede door de Britse prins Harry geïnitieerde spelen voor gewond geraakte militairen plaatsvindt.