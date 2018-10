Frank Masmeijer gearresteerd in Breda

Volgens directeur en eigenaar Ben Wohrmann zat Masmeijer in het restaurant en kwamen twee agenten binnen die hem hebben gevraagd om mee te gaan. Zijn aanwezigheid was niet opgevallen en wie de politie heeft ingeseind, weet Wohrmann niet. De voormalig televisiepresentator is rustig met de politie vertrokken.

Volgens de hoteleigenaar was Masmeijer in het restaurant met zijn schoonzoon. De overige gasten hebben weinig tot niks gemerkt van de arrestatie, zegt hij. De Nederlandse advocaat van Masmeijer, Geert-Jan Knoops, kan ,,op dit moment" niet ingaan op vragen over de arrestatie.

Hotel Princeville in Breda Ⓒ Google Maps

De politiewoordvoerder kan ook niet zeggen waarom Masmeijer is aangehouden, maar bevestigt dat de voormalige presentator zal worden overgedragen aan de Belgische politie.

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Masmeijer vorig jaar tot acht jaar celstraf plus een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. Tegen hem was zeven jaar gevangenisstraf geëist. Masmeijer wil in hoger beroep zijn onschuld aantonen. Volgens hem is er geen bewijs voor de beschuldigingen.

Het hoger beroep in deze zaak is uitgesteld tot november. Het hof in Antwerpen wil op 16 november met de zaak beginnen.