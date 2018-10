Bejaarde neef Antonia Brico bij première De Dirigent

De wereldpremière vindt dinsdagavond plaats in bioscoop Tuschinski in Amsterdam. Naast Nederlandse hoofdrolspelers als Christanne de Bruijn, Annet Malherbe, Gijs Scholten van Aschat en Raymond Thiry maken ook veel buitenlandse sterren hun opwachting. Richard Sammel (Inglourious Bastards), James Sobol Kelly (Florence Foster Jenkins), Benjamin Wainwright (A Quiet Passion) en Scott Turner Schofield (The Bold and the Beautiful) verschijnen op de rode loper.

Antonia Brico was eind jaren twintig van de vorige eeuw de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld die succesvol grote symfonieorkesten dirigeerde. De film is geproduceerd door Shooting Star Filmcompany (Spijt, Daens) en de regie ligt in handen van Maria Peters (Sonny Boy, Kruimeltje, Pietje Bell). Het Metropole Orkest en het Radio Filharmonisch Orkest hebben de muziek ingespeeld.

Splendid Film brengt de film donderdag uit in de Nederlandse bioscopen.