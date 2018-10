Mezdi onder het mes na motorongeluk

Op Facebook is een foto opgedoken waarop te zien is hoe Mezdi in een rolstoel zit. Zijn rechterbeen zit bijna helemaal in het gips. Achter de rolstoel is een vrouw te zien die duidelijk onherkenbaar wil blijven, want ze heeft haar capuchon op en haar gezicht is niet te zien. Volgens de geruchten zou het wel eens kunnen gaan om zijn ex Daniëlle, met wie hij meedeed aan Temptation Island.

Volgens het management van Mezdi gaat het weer goed met hem. „Alles is oké, even doorbijten en vechten, maar hij komt er wel bovenop”, zo laat de manager aan RTL Boulevard weten.

De oorzaak van het ongeluk is nog steeds niet bekend.