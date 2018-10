Rockband Tool treedt in juni op in de Ziggo Dome

Ⓒ ANP

De Amerikaanse rock- en metalband Tool gaat op 18 juni optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert is onderdeel van een tournee die op 2 juni in Berlijn begint. De band gaat dan onder andere via Praag, Wenen en Florence naar Amsterdam om daarna door te gaan naar Kopenhagen, Zürich, Madrid en Lissabon.