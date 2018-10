Kunstprogramma voor kinderen met Jasper Krabbé

Elke aflevering van De Blauwe Hond staat in het teken van een bepaald thema zoals licht, dromen of zelfportret. Samen met bevriende kunstenaars legt Jasper uit hoe kinderen naar kunst kunnen kijken en motiveert hij hen om zelf kunst te blijven maken.

Kinderen zijn volgens Krabbé al kunstenaars. Hij wil hen dan ook inspireren om vrij te blijven in het maken van kunst. Zo snapt ieder kind dat een hond niet blauw is, maar in de kunst wel blauw kan zijn. Krabbé wil uitdragen dat kunst grenzeloos is, waarin alles kan en mag.