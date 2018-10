Tygo Gernandt hoopt op meer seizoenen The Last Kingdom

Anders dan Rutger Hauer, die in het eerste seizoen van The Last Kingdom een klein rolletje had, is Tygo’s Jackdaw een terugkerend personage. „Ik zit in acht afleveringen. Jackdaw is een ’loner’ die eenzaam door de landschappen beweegt en zich uiteindelijk aansluit bij de legers van Skade. Hij groeit in de serie”, zegt Tygo, die verder niet te veel prijs wil geven. „Er zitten veel vechtscènes in”, verklapt hij wel.

Tygo hoopt dat zijn rol het begin is van meer. De boekenreeks The Saxon Stories, waarop de serie is gebaseerd, bestaat inmiddels al uit elf delen. „Hopelijk komen er ook zo veel seizoenen.”

Door de jaren heen speelde de 44-jarige Tygo al in verschillende internationale producties zoals Paid, Nefarious, Black Death en Kill Switch. Ook heeft hij alweer een andere buitenlandse rol te pakken. „Maar daar mag ik nog niets over vertellen”, aldus de acteur.

Momenteel is Tygo bezig met de opnames van de nieuwe film en serie Baantjer, het begin, over de jonge jaren van inspecteur De Cock.