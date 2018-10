België vraagt snel om overlevering Masmeijer

Masmeijer werd rond het middaguur aangehouden in Hotel Princeville aan de A16 in Breda. Volgens directeur en eigenaar Ben Wohrmann zat Masmeijer in het restaurant en kwamen twee agenten binnen die hem hebben gevraagd om mee te gaan. Zijn aanwezigheid was niet opgevallen en wie de politie heeft ingeseind, weet Wohrmann niet. De voormalig televisiepresentator is rustig met de politie vertrokken.

De Nederlandse advocaat van Masmeijer, Geert-Jan Knoops, kan nog niet ingaan op vragen over de arrestatie. Knoops zal de uitleveringsprocedure behandelen, zegt Masmeijers Belgische advocaat Kris Vincke. „Ik kan niet inschatten of Nederland hem overlevert. Dat wordt afwachten.”

