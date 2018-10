Prins Harry en Meghan stellen reis naar Amerika uit

In de lente van 2019 hopen de hertog en hertogin van Sussex hun eerste kindje in hun armen te kunnen sluiten. Meghan is dan ook voornemens om eerst aan haar nieuwe rol als moeder te wennen voordat ze naar de andere kant van de wereld reist. Dat melden bronnen aan TMZ, Naar verwachting zijn ze van plan hun baby mee te nemen naar Amerika als hij of zij zes maanden oud is.

Meghan is momenteel nog steeds Amerikaans staatsburger, het is onbekend of ze hier afstand van zal doen. De hertogin zit nog in het toelatingsproces om Brits staatsburger te mogen worden.