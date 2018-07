Geen groot verjaardagsfeest voor Selena Gomez

Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Photos Ltd

Niet alle sterren vieren hun verjaardag groots. Selena Gomez vierde zaterdag haar 25e verjaardag in huiselijke kring, zo valt te zien op foto's die de zangeres publiceerde op Instagram. Haar vriend The Weeknd was volgens E! News niet op het feestje, hij trad zaterdagavond op in Parijs.