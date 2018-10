Lena over Herman Brusselmans: ’Seks met hem is tien keer opwindender’

In een interview met het Belgische weekblad HUMO vertelt Lena, die haar achternaam graag uit de pers wil houden, openhartig over haar relatie met Brusselmans. „Over de seks maak ik mij geen zorgen”, verduidelijkt ze. „Nee, ik maak me geen zorgen over het oud worden op zich. Ik vind vrijen met Herman tien keer opwindender dan met iemand van mijn leeftijd. Net door die erectiepilletjes presteert hij veel beter.”

Waar Lena zich wel druk om maakt is dat ze naar alle waarschijnlijkheid niet samen oud zullen worden. „Dat is een dramatisch gegeven, ja, een onweer dat voortdurend boven onze hoofden rommelt”, antwoordt Lena. „Ik zie niet in hoe ik na zo’n mooie, heftige relatie alleen verder zou kunnen. Hoe ik dat zou kunnen overleven. Voor mij is het heel eenvoudig: Herman is mijn man. Niemand anders. Hij is diegene met wie ik altijd zal samenblijven.”