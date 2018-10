Dennis Weening stopt met Expeditie Robinson

„Dennis Weening heeft ons laten weten dat hij met het opzetten van zijn eigen bedrijf bezig is en dat dit in de toekomst niet te combineren is met zijn werkzaamheden bij RTL. Dit seizoen bij Expeditie Robinson is dan ook zijn laatste”, zo laat RTL weten.

De voormalige AvroTros-presentator Art Rooijakkers wil niets zeggen over de geruchten dat hij de plaats van Weening gaat innemen. RTL laat in de verklaring weten met meerdere presentatoren in gesprek te zijn voor het nieuwe seizoen, onder wie Rooijakkers. De omroep besluit na dit seizoen hoe de presentatie van Expeditie Robinson, die nu door Weening en Nicolette Kluijver wordt verzorgd, wordt ingevuld.