Johnny Depp speelt fotograaf W. Eugene Smith

Minamata vertelt het waargebeurde verhaal van de gevierde oorlogsfotograaf W. Eugene Smith (1918-1978) die, na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, een teruggetrokken leven leidt. In de jaren zeventig reist hij in opdracht van Life Magazine met zijn camera naar Japan om het Minamata-schandaal te documenteren.

Een kustdorp is vernietigd door kwikvergiftiging, veroorzaakt door de Chisso-fabriek en het schandaal is door de plaatselijke overheid en politie in de doofpot gestopt. De zaak tegen het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de milieuramp is een van de grootste compensatieszaken aller tijden, waarbij de slachtoffers van de ’ziekte van Minamata’ vandaag de dag nog steeds schadevergoeding eisen.

De opnames van Minamata beginnen in januari 2019 in Japan en aansluitend in Servië.