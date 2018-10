Rechter wijst nieuwe rechtszaak Bill Cosby af

Bill Cosby werd in april schuldig bevonden aan drie gevallen van seksueel misbruik. Bij de strafbepaling eind september werden deze zaken samengevoegd en werd hij vervolgd tot een celstraf van drie tot tien jaar.

De gevallen komiek kan bij het hooggerechtshof in Pennsylvania in beroep. Zijn juridische team liet direct na de uitspraak in september al weten in hoger beroep te gaan. Er zouden volgens zijn advocaten veel fouten gemaakt bij de behandeling van de zaak en zou er zelfs met bewijs zijn gerommeld.