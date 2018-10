Lauren Verster volgt wensouders

In de zesdelige serie, die AvroTros in 2019 uitzendt, ontmoet Lauren onder meer Jeroen en Rosalyn, die zonder baarmoeder is geboren. Zij zoeken een draagmoeder voor hun kindje. Boukje en Talitha zoeken een homostel als co-ouders, Remco en Quincy zoeken een draagmoeder. Arenda heeft geen kinderwens, maar wil wel draagmoeder zijn.

Lauren Verster volgt deze mensen gedurende twee jaar. Op donderdag 15 november aanstaande worden tijdens een speciale kick-offuitzending de stellen en singles aan de kijker voorgesteld.