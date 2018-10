Cardi B bezorgt fans een hersenorgasme

Nog voor het interview begint is een schaars geklede Cardi B te zien, met haar hoofd tussen twee langwerpige microfoons waar ze zachtjes op blaast. Wanneer ze begint te praten, of eigenlijk fluisteren, begint ze ook nog eens met haar handen en vingers langs de microfoons te strelen. Suggestief wisselt ze af tussen de twee, zowel met haar handen als met haar mond.

In het interview vertelt ze fluisterend over het moederschap en haar muziek, maar er is geen man die naar de inhoud luistert. Los van dat het praktisch onmogelijk is haar te verstaan, maakt ze de luisteraar gek door haar manier van praten. Ze start haar verhaal dan ook al door te zeggen dat ze het interview op de ASMR-manier zal doen.

Fluisterporno

Bij ASMR, oftewel Autonomous Sensory Meridian Response, zorgen zachte, ritselende geluidjes en gefluister voor een tintelend gevoel dat begint op het achterhoofd en zich uitstrekt langs de nek en de rug. In de volksmond ook wel een hersenorgasme genoemd. Maar of dat orgasme nu daadwerkelijk door haar gefluister komt of door de manier waarop ze er bij beweegt...

Hoewel Cardi B aangeeft een groot fan te zijn van deze ’fluisterporno’, zoals ASMR ook wel genoemd wordt, is het geen blijvende sensatie. Hoe meer je naar ASMR luistert, hoe langer het duurt voordat je weer een hersenorgasme krijgt. Bij velen verdwijnt het effect zelfs helemaal.