Jeroen van der Boom: ’Mijn droom is mislukt’

„Iets moet niet te lang hetzelfde zijn. We zijn toevallig met nieuwe songs bezig, daar zitten er drie van in. De imitaties die ik ’s ochtends bij Edwin Evers doe, hebben we ook wat uitgebreid en de verzoekjesshow is totaal anders”, vertelt Van der Boom aan ANP Video.

Een theatershow is heel wat anders dan optreden in grote zalen, vindt de zanger. „Ik vertel echt mijn verhaal. Dat eigenlijk mijn carrière anders had moeten lopen, want mijn droom was om een bruiloften- en partijenzanger te worden. Dat is niet gelukt. Hoe het wel gegaan is, dat vertel ik in het theater aan de mensen.”

Orgel

„Ik vertel het verhaal vanaf mijn eerste pianoles. Over het grootste cadeau wat ik op mijn dertiende verjaardag kreeg. Het orgel dat er staat, dat is echt mijn eerste orgel. Niet hetzelfde model, maar echt mijn orgel, dat dertig jaar voor mij bewaard is. En ik speel daar op en dat maakt echt het cirkeltje rond, denk ik.”

Jeroen begint met zijn Dit ben ik 2.0 theatertour dinsdagavond 23 oktober in theater De Lampegiet in Veenendaal en gaat tot en met zaterdag 9 maart langs theaters in het hele land.