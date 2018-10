Jamie Lee Curtis haat horrorfilms

„Ik vind ze verschrikkelijk”, vertelt Jamie Lee Curtis aan de Sydney Morning Herald wanneer haar gevraagd wordt naar horrorfilms. „Er is echt niets aan deze films dat me aanspreekt. Niets.”

Ondanks dat de actrice niets met het genre heeft, is ze wel weer te zien in het vervolg op de kaskraker van veertig jaar geleden. „Ik houd van films en ik denk dat ze mooi zijn, zelfs deze horrorfilm is visueel prachtig, maar ik wil gewoon niet bang zijn. Het leven is al eng genoeg!”