’Hij had zoveel humor en zelfspot’

Henny Huisman, hier met zijn broer Wietze (rechtsachter) en zijn toenmalige band in 2006. Ⓒ Ellen Brouwer

Het is nog niet te bevatten voor HENNY HUISMAN dat zijn broer WIETSE zaterdag, zo maar uit het niets, is overleden. Aangeslagen reageert Henny: „We zijn er kapot van, vooral voor mijn moeder van 88 en zijn zonen JASPER en JORDY is het zo verdrietig..”