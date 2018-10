Taylor en May bij première Bohemian Rhapsody

De film vertelt het levensverhaal van zanger Freddie Mercury en de opkomst van zijn band Queen. Rami Malek vertolkt de rol van leadzanger Freddie Mercury. Hij kreeg al de zegen van Queen-gitarist Brian May. Volgens hem zou de in 1991 overleden Mercury zich prima kunnen vinden in Maleks vertolking. May zou eerder deze maand tot tranen geroerd zijn na het zien van Bohemian Rhapsody.

Aan de Queen-film wordt al jaren gewerkt, Malek werd in november 2016 al gecast. De opnamen werden meermaals uitgesteld, onder meer vanwege een regisseurswissel. Bryan Singer werd, tijdens het productieproces, vervangen door Dexter Fletcher. Singer moest zijn werk naar eigen zeggen staken vanwege een zieke ouder, maar niet lang na zijn ontslag werd de regisseur beschuldigd van seksueel misbruik. Ook deden geruchten de ronde over fikse ruzies tussen Malek en Singer.

Op 5 september, de verjaardag van Freddie Mercury, startte de kaartverkoop in Nederland voor de film. De muzikale biopic is vanaf 1 november in de Nederlandse bioscopen te zien.