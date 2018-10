Martin Gaus ontvangt donornier

„Het is prima gegaan. De nier functioneert en hij is wakker”, laat Martins vrouw Helly aan Shownieuws weten. Ze vertelt dat de operatie niet lang heeft geduurd en het nu een kwestie is van afwachten. „Je kunt altijd afstotingsverschijnselen krijgen, dus dat moeten ze onder controle houden.”

De gekozen donor is een bekende, Martin en Helly hebben haar zelf opgeleid tot het trainen van honden. „Het aparte was, wij hadden heel veel donoren. Mensen die zich aanboden voor Martin, omdat Martin hen ook ooit opgeleid had tot instructeur. We worden er iedere keer emotioneel van. Het is toch niet niks.”

Ook voor de Nierstichting is dit goed nieuws. Van alle donoren die zich speciaal voor Martin hadden gemeld, zijn er vier geweest die hebben besloten nog steeds een nier te doneren.