Een ontroerende ode aan teckel Bubbels

,,Hun levens zijn van betekenis geweest”, vindt Antoinette Scheulderman.

De ruwharige dwerg teckel van Antoinnette Scheulderman overleed en ze was er compleet stuk van. Niet even, maar zeker een jaar. Mensen zeiden plompverloren: ’O, ben je nu nóg bezig met je hondje?’ Maar nadat ze over haar verdriet vertelde in De wereld draait door, werd ze de volgende dag op straat door een Rotterdams echtpaar bedankt. Het totale onbegrip was zo herkenbaar. Nog wekenlang spraken ervaringsdeskundigen haar aan. Het werd Scheulderman duidelijk: er moest een boek komen. Dan neem je toch gewoon een nieuwe is voor iedereen die zielsveel van een (huis)dier kan houden.