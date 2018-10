Rechter wuift strafherziening Bill Cosby weg

Het juridische team van Cosby had aangegeven dat de rechter in zijn oordeel te weinig rekening had gehouden met de leeftijd en de gezondheidstoestand van de 81-jarige acteur, die nagenoeg blind is. De aanklagers beargumenteerden volgens de New York Post dat dat hem niet minder tot een ,,seksueel gewelddadig roofdier maakt", dat opnieuw zou kunnen toeslaan.

Cosby is veroordeeld voor het drogeren en aanranden van voormalig basketbalster Andrea Constand, maar zo'n zestig vrouwen hebben hem beschuldigd van seksueel misbruik. De acteur heeft nu dertig dagen om beroep aan te tekenen bij een hogere rechtbank, in dit geval het hooggerechtshof van de staat Pennsylvania.