Britney emotioneel bij jubileum debuutsingle

„Het is moeilijk te beschrijven wat deze dag voor mij betekent”, schreef ze op Twitter. „Twintig jaar geleden hoorde de wereld voor het eerst mijn muziek. Er is zoveel gebeurd in de tussentijd. Ik wil mijn fans bedanken die er vanaf dag 1 voor me zijn geweest.”

De zangeres plaatste bij haar tweet een clipje dat destijds achter de schermen werd opgenomen. Later kwam Britney nog een keer terug op het jubileum. „De steun van over de hele wereld heeft alles voor mij betekend.”

In een langere versie van het filmpje dat ze op YouTube deelde, is een interview met een piepjonge Britney te zien van voor haar doorbraak. „Als ik mijn liedje op de radio zou horen, dan zou dat zo cool zijn. Dat zou ik echt te gek vinden”, zegt de tiener daarin enthousiast.