RTL Late Night blijft slecht presteren

Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek die woensdag werden gepubliceerd. Te gast waren dinsdag Diggy Dex, Anita Witzier en Joris Linssen.

Humberto Tan moest eerder dit jaar het veld ruimen vanwege teruglopende kijkcijfers. Toen stemden geregeld nog zo'n half miljoen Nederlanders af op de talkshow, die in zijn hoogtijdagen bijna twee miljoen kijkers wist te boeien. Met Tan aan het hoofd van de tafel trok RTL Late Night in vijf jaar tijd één keer minder dan 300.000 kijkers. Huys, die de talkshow sinds de zomer presenteert, zat de afgelopen maand al viermaal onder die grens.

Het best bekeken programma van de avond was de Champions League-wedstrijd Ajax-Benfica. Ruim twee miljoen mensen zagen de Amsterdammers in blessuretijd winnen met 1-0.