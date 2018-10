Hilariteit om opsporing Ross-lookalike

De foto leidde binnen korte tijd tot een stortvloed aan reacties op Twitter, meldt BBC. Vele duizenden mensen koppelden bekende uitspraken uit de iconische serie aan de verdachte. „Is he on a break?”, vroeg een van de fans die een post plaatsten zich af. Ook werd meerdere malen de titelsong van de serie aangehaald. „I don’t think it’s been this guy’s day, his week, his month or even his year”, schreef iemand.

Ook een Schots politiekorps reageerde en waarschuwde dat de man karate heeft gestudeerd en zich heeft gespecialiseerd in de kunst van Unagi. Dit zijn twee zaken waar Ross zich in een van de latere seizoenen mee bezighoudt, tot grote hilariteit van zijn vrienden.

De politie van Blackpool reageerde enkele uren later met de mededeling dat zij bevestigd had gekregen dat David Schwimmer zich op het moment van de diefstal niet in het Verenigd Koninkrijk bevond.