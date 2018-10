Strikt Privé

Volgende week in Privé een uitgebreid verslag van de ORANJE’s in ‘THE CROWN’, met hoofdrollen voor KONINGIN ELIZABETH en vooral PRINS CHARLES en

CAMILLA, die ons koninklijk paar zullen begeleiden op hun historische bezoek aan Londen.

Wie zij daar niet treffen zijn HARRY en MEGHAN, die momenteel als ware popidolen worden onthaald in Australië. De Prins is de beste ambassadeur die de oude Koningin zich kan wensen en die maakt dat het met de populariteit van de ‘royals’ wel heel veel beter is gesteld dan een jaar of twintig geleden…

Zijn enthousiasme, humor en echtgenote maken hem de People’s Prince, die de herinnering aan zijn moeder levend houdt en, misschien wel, met een kleine DIANA in Meghans snel groeiende buik, de absolute stér onder de royals is.