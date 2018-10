Jada Pinkett Smith maakt blunder in tv-show

In haar talkshow Red Table Talk herinnerde Jada zich haar uitje met Alfonso, die in The Fresh Prince Of Bel-Air Carlton speelde. „Volgens mij heb ik met hem gedatet. Ik heb een keer een afspraakje met hem gehad.”

Al snel nadat het praatprogramma via Facebook Watch was uitgezonden reageerde Alfonso op Twitter. „Sorry Jada, je geheugen laat je een beetje in de steek. We hebben geluncht met je familie toen we allebei een gastrol hadden in A Different World.”

Jada, inmiddels al jaren getrouwd met hoofdrolspeler Will Smith uit de serie, zag de humor van de situatie in: „Oeps, sorry Alf. Ik dacht dat het een date was”, antwoordde ze.

Carlton, ofwel Alfonso Ribeiro (l.) lunchte met Jada, maar Will Smith (r.) trouwde haar Ⓒ Hollandse Hoogte