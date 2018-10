Frank Masmeijer morgen voorgeleid

Frank Masmeijer Ⓒ Hollandse Hoogte

FRANK MASMEIJER probeert morgen voor de rechtbank in Amsterdam te voorkomen dat hij wordt ’overgeleverd’ aan België. Gisteren werd zijn lunch in een Bredase vestiging van de VAN DER VALK-hotels onderbroken door twee politieagenten die hem oppakten en meenamen naar het bureau, waar hij afgelopen nacht in de cel heeft doorgebracht.