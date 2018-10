’Schrijvers Deadpool gevraagd voor nieuwe Pirates of the Caribbean-film’

Het is niet duidelijk of Johnny Depp terug zal keren voor een zesde deel van de franchise. De acteur speelde in de eerste vijf films de excentrieke kapitein Jack Sparrow maar raakte de afgelopen twee jaar in opspraak na beschuldigingen van huiselijk geweld door ex-vrouw Amber Heard en verschillende rechtszaken met zijn voormalig management.

Pirates Of The Caribbean is een enorm lucratieve reeks voor Disney. De eerste vijf films brachten in totaal ruim 4,5 miljard dollar op. Het was de eerste franchise waarvan meer dan één film door de miljardgrens ging. Voor zowel Dead Man’s Chest (2006) als On Stranger Tides (2011) werd wereldwijd voor meer dan een miljard dollar aan filmkaartjes gekocht.