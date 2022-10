Premium Het beste van De Telegraaf

Panorama Mesdag zet Suze Robertson terug in de spotlichten

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Kees van der Geer en Suzanne Veldink stellen dat Suze Robertson heeft geleden onder de hokjesgeest in de kunstgeschiedenis. Ⓒ Serge LIGTENBERG

Met een boek, tentoonstelling, documentaire en podcast hoopt Museum Panorama Mesdag in Den Haag kunstenares Suze Robertson (1855-1922) haar rechtmatige plek in de kunstgeschiedenis terug te geven: naast Vincent van Gogh en George Hendrik Breitner, als een van de wegbereiders van de moderne kunst in Nederland. „Niemand kan nu meer om haar heen.”