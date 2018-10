Boete kinderarbeid André Rieu onterecht

De Inspectie SZW had het productiebedrijf een boete opgelegd van 116.550 euro vanwege de optredens van minderjarige panfluitspelers tijdens zeven concerten in de zomer van 2015 op het Vrijthof in Maastricht. Rieu stapte naar de rechter. Die oordeelde eind vorig jaar dat de Limburgse muzikant de boete niet hoefde te betalen. Niet Rieu was hun werkgever, maar de Roemeense panfluitvirtuoos Gheorghe Zamfir die verantwoordelijk was voor het welzijn van de kinderen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was het niet eens met de rechtbank en ging in beroep bij de Raad van State. Die ging woensdag mee in de overweging van de rechtbank. De boete is onterecht opgelegd, vindt de hoogste bestuursrechter.