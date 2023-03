Orlando Bloom bezoekt Oekraïense school in oorlogsgebied

Orlando Bloom heeft een bezoek gebracht aan een Oekraïense school in oorlogsgebied. Beelden daarvan deelt de acteur via social media. „Als ouder kan ik me niet voorstellen dat ik mijn kind op school af zou zetten terwijl ik in een oorlogsgebied woon”, schrijft de 46-jarige Bloom bij het bericht.